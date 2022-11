La ricorrenza del 2 novembre | quando i morti entravano nelle case per portare i doni

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 1 novembre 2022) Fino agli anni ’50 per ladella commemorazione dei defunti era ancora viva la credenza trasmessa dai genitori a figli, secondo la quale per tradizione erano le anime dei parentiche portavano loro i. Oggi non esiste più alcun bambino che creda a questa popolare leggenda che racconta come di notte ientrasseropere nascondere iparti più impensabili. Tuttavia la tradizione a scapito dello scetticismo continua, e genitori e parenti per l’occasione comprano i regali ai bambini, e mai mancano cestini ricolmi di frutta martorana, mustazzola, tetù e l’immancabile pupo di zucchero, raffigurante di solito un paladino o una ballerina. Anch’io ricevevo...