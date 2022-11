Ita Airways | Lufthansa può tornare in corsa per l’acquisizione dell’azienda

(Di martedì 1 novembre 2022) Il gruppopuo’nellaperdi Ita. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, sono infatti fallite le trattative esclusive sull’operazione tra il governo e il fondo statunitense Certares, Air France-Klm e Delta Airlines. In particolare, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che le tempistiche dei negoziati sono scadute senza esito. Lufhansa e il suo alleato Msc potrebbero quindi tentare di nuovo l’acquisto di Ita. “Stiamo monitorando la situazione”, ha fatto sapere il gruppo che fa capo all’omonima compagnia di bandiera tedesca. L’azienda ha aggiunto: “Siamo ancora interessati a una transazione con una vera privatizzazione”. In precedenza, Msc eavevano comunicato al governo ...

