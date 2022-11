(Di martedì 1 novembre 2022) Neanche l'Europa League, per l'Madrid. Conceiçao condanna, ex compagno ai tempi della Lazio, che a inizio novembre si ritrova giàda tutte le competizioni europee: ilnon ...

La Gazzetta dello Sport

- ATLETICO MADRID 2 - 1Contro l'Olympiacos3 - 2 fuori casa e 2 - 0 a Monaco, per poi centrare la qualificazione ... AC Milan e, ma la squadra di Jürgen Klopp parte subito con una vittoria per 3 - 2 contro i ... Il Porto vince, scavalca il Bruges e chiude 1°. Simeone flop, Atletico fuori da tutto! Il Cholo perde in Portogallo e abbandona le competizioni europee. La squadra di Conceicao chiude in testa il girone grazie al pareggio senza reti tra il Bayer (andrà in Europa League da terzo) e i bel ...Si è conclusa la 29° Edizione della Regata dei Legionari, storica regata organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo. La partecipazione è stata al di sopra delle aspettative ...