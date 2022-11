Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Ebuc sulla tredicesima puntata

(Di martedì 1 novembre 2022) La settima edizione delVip si preannuncia essere “la più lunga di sempre”. Per questo motivo abbiamo pensato di alternare le nostre classiche opinioni a quelle di alcuni volti noti, per fornirvi più punti di vista possibili sulle numerose puntate del reality. Eccovi oggidel nostro utente: Se al fatto che mi sia capitata da commentare ladel Gf Vip 7 più noiosa della storia, farcita di filmati tappabuchi con docce e nudità laddove manco Colpo Grosso arrivò, ci aggiungi che non penso di essere così bravo a scrivere un’opinione senza andare fuori tema e finire a parlare di quanto mi manchi Agostino Penna con la sua pianola Casio a cantare le canzoni a Uomini e Donne, chiedo clemenza a chiunque leggerà le prossime righe. Inizio subito con una domanda: ...

