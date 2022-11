Dino Zoff … il Mito

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 1 novembre 2022), al di là del campione, dell’uomo di sport, è l’uomo che dovremmo essere e che spesso non diventiamo È la sottile differenza che passa fra il soffrire in silenzio la nomea di “cieco” per una bordata dai trenta metri che vedi solo quando la palla arriva all’incrocio e una dichiarazione del tipo “la palla non è entrata, ma se fosse entrata non l’avrei detto”, sentimenti e parole inserite entrambe in due carriere di grandi parate. Non puoi scindere, il suo essere, dalla sua terra, altrimenti non lo spieghi, non ne comprendi l’essenza. Perché, in fin dei conti,è friulano e il suo carattere rispecchia quella terra: rude, ritroso come le loro montagne; severo, a volte tutt’altro che amabile, tutt’altro che brillante, tutt’altro che attraente, insomma solitari ...