Cut! Zombi contro zombi | il regista Hazanavicius | Niente metafore politiche | con questi zombi si ride!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 novembre 2022) Intervista a Michele Bérénice Bejo,e protagonista di, film ambientato su un set horror. In sala per Halloween il 31 ottobre, l'1 e il 2 novembre. Dopo aver aperto il Festival di Cannes 2022,arriva in sala per Halloween come evento speciale il 31 ottobre, l'1 e il 2 novembre, distribuito da Nexo Digital. Diretto dal premio Oscar Michel, è il remake francese del film giapponese...