Catastrofe sanitaria in Siria e Libano. Il colera è tornato e fa paura

[...] Continua a leggere The postin Siria e Libano. Il colera è tornato e fa paura appeared first on InsideOver.Nel gennaio 2022, c'era una media di 44 casi di malnutrizione per équipemobile. Nel ...a livello internazionale e basato su una scala da uno (stress alimentare minimo) a cinque (/...E’ una catastrofe sanitaria che miete vittime fra adulti e bambini e apre una profonda ferita nel rapporto di fiducia tra cittadino e Stato, tra paziente e Sanità Pubblica. Lo scandalo del sangue ...dal 1 novembre 2022. Seimila i casi di contagio da epatite e HIV. Una strage silenziosa causata da farmaci e terapie che ha inizio negli anni ‘70. Diversi cittadini si ammalano in seguito a trasfusion ...