Borse europee ancora in netto rialzo dopo un ottobre super

Bene le banche, in rialzo anche societa' energia e moda . Partenza in buon rialzo per le, nel giorno di Ognissanti, che potrebbe farsi sentire sui volumi piu' ridotti. Intanto sale l'attesa per le decisioni che domani annuncera' la Federal Reserve in tema di politica ...Avvio in rialzo nella prime seduta di novembre. Le piazzesono toniche sulla scia della corsa dei listini asiatici, con Hong Kong che balza del 5%. I mercati scommettono su un rialzo meno corposo dei tassi di interesse da parte della Fed riunita oggi ...(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Le Borse europee aprono il mese di novembre in rialzo. Nei primi scambi, Francoforte registra un +1,10% con il Dax a 13.395 punti. Parigi sale dell'1,55% con il Cac 40 a ...(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Seduta in rialzo per le Borse di Asia e Pacifico in attesa della Fed domani ... di un altri 25 punti i tassi. Attesa in positivo l'Europa così come sono in rialzo i future su ...