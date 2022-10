Villaricca | boato e maxi voragine | palazzina in bilico

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ dovuta probabilmente a un’infiltrazione d’acqua laapertasi questa mattina a, in provincia di Napoli, e che ha portato allo sgombero di 6 famiglie. Questa mattina a, in provincia di Napoli, unaha interessato la stabilità di un palazzo in via Palermo 72. Sul posto carabinieri della locale stazione, vigili del

L'asfalto di una via di, in provincia di Napoli , è sprofondato in un'ampia voragine. Oggi, 31 ottobre, unimprovviso ha sorpreso i residenti, che sono accorsi nella piazza adiacente a via Palermo 72. La ...Sprofonda un tratto di strada a . Ilintorno alle 5 in via Palermo , al civico 72. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici comunali e i mezzi di soccorso del 118 e della protezione civile.Attimi di paura a Villaricca, in provincia di Napoli, dove una enorme voragine si è aperta in strada nella mattina di oggi, lunedì 31 ottobre. Il crollo è avvenuto all'alba lungo via Palermo, ed è ...Sprofonda un tratto di strada a Villaricca, vicino Napoli. Il boato intorno alle 5 in via Palermo, al civico 72. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, ...