L' oroscopo di novembre 2022 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ed eccoci con l’di, per chi ci ride, per chi lo teme e per chi ci spera.è un mese che non spicca per frizzantezza, ma questo non significa che anche una fase stagionale più riflessiva possa riservare sorprese interessanti e in certi casi effervescenti. E poi, anche per chi non è al top, cosa c’è di meglio di un divano e una tisana, assecondando il meteo? Ariete La buona notizia per te è che senza Mercurio che ti sta addosso come una raccomandata dell’Agenzia dell Entrate dovresti iniziare le giornate con un senso di leggerezza che quasi avevi dimenticato. La cattiva notizia, per gli altri, è che, dato il carattere che ti ritrovi (e ci siamo capiti…) immediatamente penserai che sia giusto sfogarsi su amici, parenti e colleghi per le scorse non piacevolissime settimane, rinfrancat* da questa nuova energia. ...