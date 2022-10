ilGiornale.it

Quello che è in corso è il tentativo di sfiancare la popolazione e segue unagià utilizzata ... È una via retorica che usa la postura- cinese condivisa anche dai Reps per evitare svarioni ...Spesso poi la politica è banale. Nel caso di Renzi sembrerebbe che l'intenzione sia quella ... L'berlusconismo fondato sul potere delle procure è uno degli elementi che ci ha portato a ... La tattica anti-rincari: risparmi, pace fiscale e deficit un po' più alto