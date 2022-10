La Gazzetta dello Sport

Sono aperti un bel po' di dossier per le grandi manovre dellain vista di gennaio. Ma lo staff tecnico del club di Andrea Agnelli aspetta lo stop del campionato di metà novembre per selezionare gli obiettivi e regolarsi di conseguenza. Non perderti le ...... dellaha voluto parlare anche Damiano Tommasi. L'ex calciatore della Roma ed attuale ... Nelle ricostruzionitempo". Tommasi poi, ha chiosato il suo intervento parlando dell'imminente ... Juventus, serve accelerare per Milinkovic Molto dipende da Pogba Andrea D’Amico, procuratore del centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ha parlato a Radio Sportiva del suo assistito: "Ruolo I giocatori fanno quello che dicono loro ...I bianconeri si sono ritrovati nella mattinata di lunedì 31 ottobre al Training Center, dove hanno lavorato su esercitazioni tecniche per il posesso del pallone, concludendo con una partitella. Angel ...