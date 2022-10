Giochiamo a biliardino con Thierry Henry | ma prima lo costruiamo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alzi la mano chi non ha mai giocato con i Lego. I più famosi mattoncini colorati del mondo hanno fatto parte dell’infanzia (e non solo) di intere generazioni, una passione che di padre in figlio si è tramandata negli anni. E che adesso coinvolge anche il mondo del calcio. Il gruppo danese ha presentato il nuovo set Calcio balilla Lego Ideas con due testimonial d'eccezione, il campione del Mondo ed ex icona di Arsenal e Barcellonae Marcus Rashford, campione del Manchester United e della nazionale inglese. Sono stati proprio loro a provare per primi l'originalecostruito con i caratteristici mattoncini: «Per tutta la mia carriera, ho giocato a calcio in ogni luogo che si possa immaginare, dal giardino di casa fino ad arrivare negli stadi di tutto il mondo», ha commentato...