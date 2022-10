Frank Matano | “Da ragazzo non volevo dire di voler fare questo mestiere”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 31 ottobre 2022) «La mia risata? Da giovane mi ha dato molti problemi» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 37 (…) L’ironia per lui funzionava da acceleratore per l’integrazione: «Chi decide diil comico lo fa perché non si sente completamente a suo agio nelle situazioni sociali e quindi deve sviluppare un radar, una specie di termometro che misura la conversazione a cui sta partecipando. Io sono sempre stato molto timido ma questa voglia di far ridere mi strattonava fuori dalla mia comfort zone e mi faceva stare bene: del resto non c’è niente di peggio che assecondare una cattiva abitudine. La comicità è una risposta alla paura, può essere anche terapeutica, ti obbliga a pensare alla realtà che ti circonda e a cercare un punto di vista diverso».è ora il conduttore di Prova Prova Sa Sa, il nuovo comedy show disponibile dal 2 ...