F1 | Lando Norris | “Non avevo la chance di fare quello che volevo La strategia di Ricciardo era più veloce”

(Di lunedì 31 ottobre 2022)esprime la propria considerazione alla stampa al termine del Gran Premio del Messico, ventesimo round del Mondiale F1 2022. Il portacolori della McLaren ha criticato la scelta della casa di Woking, il britannico avrebbe infatti optato per lautilizzata dal teammate Daniel. L’inglese ha indicato quando svolto dall’australiano come modello da seguire dopo aver tagliato il traguardo al nono posto alle spalle del francese Esteban Ocon (Alpine) ed il compagno di squadra che è stato votato dai fans come ‘pilota del giorno’. Il nativo di Bristol ha confermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Penso che abbiamo svolto un buon lavoro per tutto l’arco della gara. Nonladiche, ...

Completano l'elenco dei primi dieci piloti classificati Daniel Ricciardo (Mc Laren), Esteban Ocon (Alpine),(Mc Laren) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Quella conquistata dal pilota ...Yuki Tsunoda è stato il primo pilota classe 2000 ad esordire in F1 e nel 2023 verrà battuto in termini di giovane età da Oscar Piastri, classe 2001 che comporrà insieme a(nato nel 1999) un tandem a dir poco giovane. I piloti approdano nel Circus sempre più in fretta e Max Verstappen ne è l'esempio dato che ha esordito quando non era ancora maggiorenne. ...Alessandra Leoni | Lando Norris: “È stata una buona gara. Purtroppo ho perso un po’ di posizioni al via - non ho fatto una cattiva partenza, intendiamoci, ma ...Due punti importanti quelli conquistati da Lando Norris nel Gran Premio di Città del Messico. Considerando l'ottima prestazione di Ricciardo e il ritiro di Alonso, la McLaren ha rosicchiato qualche pu ...