E i rave party allo stadio? Il caso Inter-Sampdoria

La violenza (extracalcistica) di San Siro chiede molta più decisione: pesa sui disordini di sabato scorso anche il disinteresse o la scarsa efficienza delle forze dell'ordine Poco prima che allo ...... ma anche alla luce dell' intervento di polizia suldi Modena . Da sinistra, infatti, qualcuno aveva maldestramente tentato di accostare le due circostanze, con l'obiettivo di attaccare l'...Governo Meloni, Cdm dà ok a Dl unico su Covid, carcere ostativo e Rave party Da Sgarbi a Valentini, approvata anche la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Rinvio al 30 dicembre dell'attuazio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...