Ascolti Tv 30 ottobre | Rai1 vince serenamente Ferrari meno competitive | Fazio cede solo un punto con Magic Johnson Giletti male

(Di lunedì 31 ottobre 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 4,652 milioni e 25,32%. “Reazione a Catena” a 4,428 milioni e 26,7% con la seconda parte. “Mina Settembre” a 4,241 milioni ed il 24,7%, in particolare a 4,381 milioni e 23,6% con il primo episodio e 4,093 milioni e 26,18% con il secondo. Tg1 delle 13.30 a 4,068 milioni e 30,55% Tanto sport, in primis calcio e Formula 1, in onda domenica 30, visto che dal tennis alla fine non è arrivato alcun finalista italiano per i due tornei 500 in ballo nel week end. Il calcio ha proposto alla sera su Dazn Torino-Milan, mentre la Formula 1 ha messo in agenda il Gp del Messico, live su Sky dalle 21.00, e in differita dalle 22.00 su Tv8. Più moscia del solito – causa ponte dei morti – la proposta in prima serata, che ha potuto contare su una penetrazione del mezzo più bassa di quella di sette giorni prima. La penultima ...