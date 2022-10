Torino | studentessa 23enne aggredita e violentata in una residenza universitaria | ricoverata in ospedale

(Di domenica 30 ottobre 2022) Unadi 23 anni è statanella sua stanza della“Paolo Borsellino” die si trova orain. A riportare la notizia è La Stampa. Secondo una prima ricostruzione la giovane donna, originaria di Messina, in Piemonte per motivi di studio, poco dopo la mezzanotte ha sentito bussare alla porta della sua stanza, nel campus gestito dall’Edisu. Credendo che fosse qualche altro studente ha aperto, ma di fronte a lei non ha trovato un collega. Un uomo, che si era introdotto nella, non lontana dal Politecnico, l’ha prima, colpendola alla testa e provocandole un trauma cranico, e poi ha abusato di ...

Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane'. Così il sindaco di, Stefano Lo Russo. 'Sono stato subito informato di quanto accaduto e mi sono recato sul posto. Resto ...di Messina È originaria di Messina, ed èper ragioni di studio, la giovane che ieri sera è stata aggredita in un residence universitario dell'Edisu nel capoluogo piemontese. L'...Una ragazza di 23 anni è stata aggredita in un campus universitario a Torino ed è stata ricoverata in ospedale. Secondo le primissime ricostruzioni l'aggressore sarebbe ...Una ragazza è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata aggredita in un campus universitario a Torino. L'aggressore è un cittadino straniero.