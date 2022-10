Torino | il sindaco di Giaveno aggredito per strada e colpito alla testa | è ricoverato in prognosi riservata con fratture craniche

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ildi), Marco Giacone, 42 anni, sabato notte è statoda uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave L’episodio si è verificato nel centro abitato, in, poco prima della mezzanotte. Giacone,più voltecon un corpo contundente, è stato portato all’ospedale di Rivoli. Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse. La. Stanno indagando i carabinieri. Molte le manifestazioni di solidarietà arrivate in queste ore. “Anci Piemonte augura aldiCarlo Giacone una pronta e totale guarigione e auspica che la giustizia faccia il suo ...

