Scandicci | donna accoltellata in casa dal suocero | è grave

...sono accorsi nell'abitazione di San Giusto didopo una segnalazione su una persona ferita da un'arma da taglio. In casa, i militari hanno trovato l'anziano in stato di agitazione e la...Ladi 38 anni, colpita alla schiena, versa in gravi condizioni in ...Un anziano di 83 anni ha tentato di uccidere la nuora, 38enne di origini slovacche, che ora si ritrova ricoverata in ospedale in gravi condizioni: ...L'autore del gesto sarebbe stato il suocero di 83 anni. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è stato arrestato dai carabinieri. Mentre la vittima, di origine slovacca, è stata trasportata all'ospedal ...