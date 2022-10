(Di domenica 30 ottobre 2022) Una vasta gamma di prodottiper ogni interesse: dal birdwatching all’astronomia, dal teatro ai concerti, dal golf e gli sport in generale ai viaggi Ogni singolo prodotto vanta un’affidabilità imbattibile: materiali di qualità, collaudi severi, progettazione sostenibile e una tecnologia delle lenti superiore. Scopriamo insieme in questo articolo alcuni prodotti proposti in attesa del. ACULON T02 Il binocolo ACULON T02 è leggero e compatto, l’ideale per i viaggiatori, per chi ama la vita all’aria aperta e la natura, per gli appassionati di sport e dei concerti. Pesa appena 195 g, è piccolo quasi quanto uno smartphone e può essere trasportato comodamente in tasca. La contrastata ottica die le lenti con rivestimento multistrato offrono una visuale luminosa e nitida, mentre la messa a fuoco è semplicissima grazie ...

tuttoteK

PERFETTI PER OGNI AVVENTURA Nital presenta due nuove serie diPROSTAFF, la P7 e la P3, perfetti per il birdwatching e l'osservazione naturalistica in generale. La serie PROSTAFF P7 ...Ci sono due nuove serie per iPROSTAFF: la P7 e la P3, pensate principalmente per il birdwatching ma anche per l'osservazione naturalistica in generale: i nuoviPROSTAFF P7 sono i successori dei PROSTAFF 7S ... Nikon i binocoli e le ottiche Nikkor: le proposte per il Natale Una vasta gamma di prodotti Nikon per ogni interesse: dal birdwatching all'astronomia, dal teatro ai concerti, dal golf e gli sportin generale ai viaggi.