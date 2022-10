Motosprint.it

ce l'ha fatta: dopo anni di duro lavoro e qualche sfortuna di troppo, nel 2022 il pilota marchigiano è riuscito a laurearsi campione nella classe 600 CIV della Supersport 600, ......di spaccioEsposito, 47enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 55 dosi di hashish e 47 di cocaina, nascosto in in 3... Marco Bussolotti, chi è il pilota-meccanico che ha dominato la 600 CIV Marco Bussolotti ce l’ha fatta: dopo anni di duro lavoro e qualche sfortuna di troppo, nel 2022 il pilota marchigiano è riuscito a laurearsi campione nella classe 600 CIV della Supersport 600, ...Il motociclista e l'arbitro internazionale di pallavolo premiati dal sindaco Signorini per i traguardi raggiunti in questo 2022 Il campione italiano di motociclismo Marco Bussolotti e l’arbitro intern ...