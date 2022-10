Mantovano | Governo è al centro tempesta perfetta

È quella la molla più importante, insieme al contributo di tutte le istituzioni, ilper primo - ha concluso- , per completare questa opera di ricostruzione così importante e ...Parlando a margine della cerimonia con i giornalisti,ha evidenziato come questo sia il ...di avvicendamenti alla guida della struttura commissariale con l'insediamento del nuovo, il ..."Il Governo che si è appena insediato si è trovato al centro di una tempestata perfetta tra la guerra alle porte dell'Europa, la recessione è l'inflazione": a dirlo è stato il sottosegretario alla Pre ..."Per costruire un edificio solido mi hanno sempre insegnato che bisogna partire dalle fondamenta e le fondamenta dell'Europa stanno qui": così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei mini ...