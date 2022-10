Impianti sportivi | Comune di Milano assegna contributi ai gestori

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ammontano a 1 milione di euro iche l’amministrazione dieroga ai concessionari deglicomunali. Stesso discorso per le associazioni e società sportive che operano sul territorio con attività continuativa. La giunta approva le linee di indirizzo che definiscono i criteri con cui sonote le risorse. In particolare, per i concessionari didi proprietà comunale sono stanziati 700mila euro. Il singolo contributo non può superare i 6mila euro e viene erogato proporzionalmente in relazione ad alcuni criteri, come la superficie dell’impianto, il numero di discipline praticate o le quote per la partecipazione ai corsi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.