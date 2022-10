Ginnastica | l’Italia si tuffa ai Mondiali | le Fate per la stoccata di lusso | prima serata di passione

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il grande giorno delè arrivato. Questa sera (ore 21.15) lescenderanno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) per disputare il turno di qualificazione dei2022 diartistica. Le azzurre si esibiranno nella penultima suddivisione, partendo dalle parallele asimmetriche: avranno chiara la situazione e sapranno sostanzialmente cosa dovranno fare per essere tra le migliori otto compagini e accedere alla finale a squadre. Dopo lagiornata del turno preliminare, guidano gli USA con 167.263: Jade Carey e compagne si sono distinte nella complicata suddivisione d’apertura e hanno ribadito il loro ruolo di favorita della vigilia: La missione è tutt’altro che semplice per la nostra Nazionale: è vero che due mesi fa le ragazze del DT Enrico Casella hanno vinto gli Europei, ma ...