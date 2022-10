Formula 1 - Max Verstappen domina a Città del Messico

Leggi su quattroruote

(Di domenica 30 ottobre 2022) Maxda record adel: il due volte campione del mondo ha vinto il ventesimo round del Mondiale, mettendo in bacheca la quattordicesima vittoria stagionale. Mai nessuno come lui: in precedenza, solo Vettel (2013) e Schumacher (2004) si erano fermati a 13 successi. Sul podio dell'Autodromo Hermanos Rodriguez salgono anche Lewis Hamilton e l'idolo di casa Sergio Perez. Insaziabile Max. A fare la differenza in Red Bull è stato, ancora una volta,. Il due volte campione del mondo è riuscito a vincere facilmente partendo dalla pole position: "Restare davanti dopo la prima curva mi ha aiutato molto. Abbiamo anche usato una strategia diversa rispetto agli altri e avevamo un ottimo passo. Abbiamo dovuto gestire le gomme perché abbiamo scelto di fare uno stint più lungo con le medie, ma tutto è ...