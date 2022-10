FIFA 23 TOTW 7 Prediction | I candidati alla nuova squadra della settimana

Leggi su fifaultimateteam

(Di domenica 30 ottobre 2022) In calcenotizia riportiamo la nostradelmodalità23 Ultimate Team atteso per mercoledi 2 novembre. Tra i migliori giocatoritroviamo l’attaccante argentino del PSG Lionel Messi autore di 1 gol e di un assist nella vittoria contro il Troyes, il centrocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne autore di un gol nella vittoria in trasferta sul campo del Leicester e l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen autore di una tripletta nella vittoria casalinga contro il Sassuolo. Il Team Of The Week è unacomposta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed ancheUltimate Team ...