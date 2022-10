Cremonese-Udinese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per la dodicesima giornata di. Si parte alle ore 15 di domenica 30 ottobre per questo incontro che mette di fronte i lombardi ancora a caccia della prima vittoria in campionato e i friulani che dopo un filotto di successi sono ora in lieve flessione. Chi la spunterà allo stadio Zini? Scopriamolo assieme.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Stefan Schwoch. SportFace.

Lazio " Salernitana (ore 18, Dazn) Da tenere d'occhio poi, oltre a Empoli - Atalanta (ore 12.30) e(15), anche Lazio - Salernitana, con i biancocelesti che, in caso di vittoria, ...In scaletta due partite di Serie A:e Spezia - Fiorentina e, per la serie B, dalle 16.15, Perugia - Cittadella. Alle 18 il calcio d'inizio del posticipo di Serie A, Lazio - ...I friulani sono in cerca del riscatto dopo due sconfitte consecutive. Oggi è il turno della Cremonese, in programma alle ore 15 allo Zini ...Bianconeri in trasferta con migliaia di friulani al seguito. Di fronte c’è una Cremonese ultima in classifica e in difficoltà. Due i ballottaggi nell’aria: ...