Console rumeno in visita a Cagliari

"Portare avanti e rafforzare ulteriormente il legame tra la comunità romena e la città". Queste le parole di Cosmin Mitrea, ministro consigliere,ad interim della Romania a Roma, accompagnato dall'addetta dell'Ambasciata per gli Affari sociali, Mirela Videa, inla mattinata di giovedì 6 ottobre 2022 a Palazzo Bacaredda a. Per la prima volta a, il diplomatico è stato ricevuto dal vicesindaco Giorgio Angius, che ha ribadito la "piena disponibilità dell'Amministrazione comunale per approfondire le tematiche di interesse comune e rispondere alle esigenze della comunità romena , che in città conta 790 residenti". Prima dell'arrivederci, il consueto scambio di doni e le foto di rito.