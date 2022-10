Auguri Diego Armando Maradona | ovunque tu sia | questo Napoli ti sarebbe piaciuto

(Di domenica 30 ottobre 2022) Oggi è il compleanno di, avrebbe festeggiato 62 anni eglitantissimo. Il compleanno del dio del calcio va festeggiato e celebrato, sempre. Perché D10s è eterno e non morirà mai nel cuore di chi gli ha voluto bene, nel cuore di chi lo ha amato alla follia, come i tifosi dele non solo. Nel cuore di chi continua ad amarlo. Perché le generazioni vanni avanti e pure chi non lo ha visto giocare, continua ad essere pazzo di. Non potrebbe essere altrimenti perchénon è stato solo un giocatore,veramente riduttivo definirlo solo tale. È stato un grande uomo, basterebbe quelle ...

13:31 - Filardi: 'Diego, sei sempre nei nostri cuori!'. 13:30 - Carrannante: 'Una grande vittoria oggi per Maradona, per il suo compleanno. Forza Napoli!' 13:28 - Bagni: 'Vorrei ... Tanti auguri Diego: buon compleanno campione! Nel giorno dell'omaggio a Maradona la squadra di Spalletti conquista la 13ª vittoria consecutiva tra campionato e Champions: tripletta del nigeriano e gol del georgiano ... Tutti al Maradona. Sì, per Napoli-Sassuolo, ma anche per il compleanno di Diego: domani l'ex Pibe de Oro, indimenticato eroe azzurro, avrebbe festeggiato i 62 anni.