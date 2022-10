Tim | prorogato a 30 novembre memorandum con Cdp ma senza esclusiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Tim rende noto di aver siglato con Cdp Equity, società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, Teemco Bidco, società lussemburghese controllata da uno o più fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), Macquarie Asset Management e Open Fiber un accordo di modifica del protocollo di intesa non vincolante relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber, sottoscritto lo scorso 29 maggio . L'accordo - si legge in una nota - "ne proroga l'efficacia al 302022, fatta eccezione per gli obblighi diche vengono meno a far data dal prossimo 31 ottobre".