Royal Navy | accuse di molestie sessuali e bullismo nei sottomarini Uk La Marina apre indagine | “Nessuna tolleranza verso colpevoli”

(Di sabato 29 ottobre 2022)e atti disu diverse donne in servizio neidella. Sulla base di questelabritannica ha avviato un’per chiarire quanto sarebbe successo a partire dal 2011, quando le donne sono state per la prima volta ammesse nel corpo militare. Secondo alcune testimonianze raccolte dal Daily Mail e riportate dalla BBC una donna è stata aggredita sessualmente da un suo superiore mentre dormiva e un’altra ha trovato sul proprio comodino foto di nudo, insieme ad alcune monete che suggerivano la richiesta di prestazioni. La testata inglese ha riportato anchedi maltrattamenti: stando alle testimonianze, un alto ufficiale ha colpito ...

RaiNews

ROMA, 29 OTT Laha ordinato un'indagine su presunte accuse di bullismo e molestie sessuali ai danni di alcune militari impegnate a bordo dei sottomarini. Lo riporta la Bbc, citando le testimonianze ...Il capo dellabritannica ha ordinato un' indagine su presunte accuse di bullismo e molestie sessuali contro le donne impiegate nel servizio sui sottomarini . L'indagine è legata alla denuncia fatta sulle ... Scandalo nella Royal Navy: molestie sessuali su donne in servizio nei sottomarini. Aperta indagine Aperta un'indagine interna. Liste compilate dai membri maschi dell'equipaggio stabilivano l'ordine in cui le donne sarebbero state violentate in caso di affondamento ...Aperta un'indagine interna. Liste compilate dai membri maschi dell'equipaggio stabilivano l'ordine in cui le donne sarebbero state violentate in caso di affondamento ...