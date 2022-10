Perché alcune persone sono calamite per le zanzare? Uno studio americano ha scoperto il fattore che fa la differenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dall’età al genere, passando per l’alimentazione, l’abbigliamento e i prodotti per la pelle utilizzati, le teorie più popolari sulsembrano più suscettibili ai morsi delleabbracciano un’enorme varietà di elementi. Per rispondere in modo più attendibile agli interrogativi sull’argomento, gli scienziati del Laboratorio di neurogenetica e comportamento presso la Rockefeller University hanno condotto unoscientifico accurato, i cui risultatistati pubblicati sulla rivista Cell. Secondo questa indagine, la ragione per cuisembrano attirare maggiormente lerisiede nel microbiota della pelle e nella produzione di determinati acidi grassi. Il gruppo di ricerca, guidato da Leslie ...