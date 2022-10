Osimhen e Kvara | gol | assist e giocate straordinarie Il Napoli vince nel segno di Diego

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minution fire. Gli uomini di Spalletti si abbattono sul Sassuolo: 4-0 e azzurri che portano a 13 le vittorie consecutive tra campionato e Champions. Cinquanta gol stagionali per i partenopei che in classifica consolidano il primo posto salendo a quota 32 punti, sei in più del Milan; mentre pomeriggio da dimenticare alla svelta per i neroverdi che sono noni a quota 15. Partita chiusa già dopo 20? minuti grazie all’uno due micidiale disu doppiopertskhelia, che al 35? cala il tris con la rete personale e mette in ghiaccio la gara. Partita praticamente perfetta delche cala il poker nella ripresa grazie ancora una volta a Victorche trova la sua prima tripletta in maglia azzurra e in carriera nei cinque maggiori campionati ...