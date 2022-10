Non è uno scherzo | gli schiaffi stanno diventando uno sport

RaiNews

'Perchésolo' chiediamo a un'attivista: 'Perché ognuno parte dalla sua patologia' risponde, ridendo. Diverse aree politiche di riferimento ma anche altro, come scopriremo. A confondere ...... nei mesi scorsi, se protrarre l'ora legale anche nei mesi invernali, ma poise n'è saputo più ... Ovvero, in generale, per gli esperti, se si eliminasse il cambio stagionale e si restasse con... Accoltella cinque persone nel centro commerciale di Assago: un morto. Preso l'aggressore Passando dal baratro della depressione, Pierdante è stato capace di ritrovare la fede e forte di quella ha saputo tornare a fare il medico per trovarsi nel pieno dell’emergenza della pandemia a ...Il primo prevede l'attribuzione al giudice competente del potere di ordinare (i) la disclosure di prove relative ad uno specifico sistema di AI ad alto ... tra la negligenza del convenuto e il ...