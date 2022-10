No! Queste foto non dimostrano un furto d’oro in Iraq da parte degli Stati Uniti

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sul web circolano numerosedi militari statunitensi che posano assieme a grandi quantità di lingotti. A volte tenendoli in mano, altre sedendovici sopra. Sembra proprio quello che potrebbero fare dei ladri fieri della propria refurtiva. In effetti, i social pullulano di utenti che accusano l’esercito Usa di aver trafugato quell’oro durante la missione in. La verità è che gli americani avevano sequestrato dei lingotti inper poi scoprire che non si trattava di vero oro, ma di una lega di rame e zinco. Ad ogni modo, le riserve auree irachene non mostrano fluttuazioni significative. Per chi ha fretta: Circolano delleche mostrano militari americani posare con molti lingotti. C’è chi sostiene il loro valore sia di migliaia di miliardi di dollari e che gli Usa li abbia ...

