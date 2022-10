Lecce | Baroni | 'Contro la Juve mancata un po' di fortuna Ci pesa non dare una vittoria in casa a questi tifosi'

DAZN

Baschirotto mette il corpo (7 ) su un tiro di Miretti, ilguadagna campo, fioccano le ... Nel finaletenta il tutto per tutto, inserisce Rodriguez, Di Francesco e Colombo, raccatta qualche ...Nelschiera Oudin in attacco al fianco di Strefezza e Ceesay. La Juve prova a prendere subito in mano il pallino del gioco, mentre ilsi difende e riparte provando a sfruttare la ... Lecce, Baroni: "Buona prestazione, ma per vincere serve fortuna" Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN, parlando del match perso con la Juventus. Ecco le sue parole: "Nel secondo tempo abbiamo subito l'avversario. Ci siamo ...Marco Baroni ha analizzato così la sconfitta del Lecce ai microfoni di Dazn. Queste le parole riportate da TuttoMercatoWeb. Il più grande rimpianto si ferma ...