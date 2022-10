Inter | contro la Sampdoria patch celebrativa per gli Inter Club

Ma la squadra di Cuper perde 4 - 2i biancocelesti di Zaccheroni. Addio titolo, l'superata in classifica dalla Juve vincente a Udine . I giocatori laziali contestati sotto la Curva Nord, ......lite con Zanetti per la maglia di Henry Db Milano 27/04/2019 - campionato di calcio serie A /... Diego Maradona telefonò alla squadra italiana per augurargli buona fortunala Francia. Dall'...Il tecnico piacentino cambia poco e niente rispetto al solito, ma potrebbe giocarsi la carta Lukaku a gara in corso; gran ritorno a 'San Siro' per Stankovic ...In campo domenica 30 ottobre. I toscani in estate hanno venduto bene. Poi, con Zanetti in panchina, sono ripartiti anche meglio ...