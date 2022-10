Il cambio di ora può impattare sulla qualità del nostro riposo Ma i rimedi ci sono e non servono i farmaci

Leggi su iodonna

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il dramma dell’insonnia. Dormiremo un’ora in più, eccoci: torna l‘ora solare. E con lei ogni riflessionesua abolizione ebeatificazione della “bella e sana dormita”, da otto ore filate. Quella che – dicono – ci renderebbe riposati e felici. «Intanto il passaggio ora solare/ora legale non è una questione di poco conto» esordisce Giuseppe Plazzi, docente di Neurologia all’università di Bologna, dove dirige il Centro per i disturbi del sonno, e presidente dell’Associazione italiana di medicina del sonno. Dormire bene (Getty Images) «Le interferenze al ritmo circadiano (determinate dallo spostamento avanti e indietro delle lancette, ndr ), infatti, si concretizzano in sonno perso, con ricadute siasalute mentale che sull’umore. Per questo a livello europeo si sta valutando l’abolizione dell’ora legale (crisi energetica ...