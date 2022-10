Dramma Morata | infortunio e lacrime | il Mondiale è a rischio

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Allarme Alvaroin vista del Mondiali in Qatar. E’ un brutto momento per l’attaccante dell’Atletico Madrid, reduce dall’eliminazione in Champions League. La squadra di Simeone è in campo per la partita della Liga spagnola contro il Cadice, un avversario in grossa crisi e nelle zone bassissime della classifica. A pochi minuti dal termine i padroni di casa sono in doppio vantaggio e la squadra di Simeone è alle corde. Al 10? subito una pessima notizia per l’Atletico Madrid: l’di. L’ex Juventus ha accusato un problema e al suo posto è entrato Cunha. La presenza al, a meno di un mese, è a forte. La prima diagnosi del club, come riporta Marca, parla di un trauma al piede. La Spagna trema. L'articolo CalcioWeb.