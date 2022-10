Covid | via libera dal Mef alla sospensione delle multe ai non vaccinati

... quindi, aumentando le difficoltà per l'azienda diPrenestina . Lo rivelano i dati diffusi nel ... Ma se nel 2018 e nel 2019 (gli ultimi due anni prima della pandemia da) quella soglia era ...Nella precedente edizione il nativo di Belgrado non ha potuto prendere parte alla manifestazione perdella non vaccinazione contro il- 19 e un'esenzione medica ottenuta che alla fine non ...ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento una proposta di emendamento al disegno di legge ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...