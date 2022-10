(Di sabato 29 ottobre 2022) In una via di un quartiere di Seul decine disono rimaste a terra dopo essere state travolte dalla calca.100 i feriti

Decine di persone stese a terra lungo una strada di Seul , la capitale dellaSud, molti sottoposti a manovre di rianimazione cardiaca . Secondo le autorità, "alcune dozzine" di persone si ...... in grado di riunire sotto i suoi standard non solo le Nazioni europee o gli Stati Uniti, ma anche il Sud America, il Giappone, laSud, la Russia, e la Cina. I diversi obblighi richiesti ...In una via di un quartiere della capitale decine di persone sono rimaste a terra dopo essere state travolte dalla calca. Almeno 100 i feriti ...Ironia della sorte, al centro di tutto c'è l'acronimo FDI. Che sta per Fratelli d'Italia. Ma soprattutto per investimenti esteri diretti, voce da record vantata da Pechino. Con una Germania capofila ...