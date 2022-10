Basket | 5^ giornata Serie A 2022-2023 | Cheatham fa impazzire Pesaro sulla sirena Brescia cade nell’anticipo

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Una clamorosa tripla di tabelladi Kwanregala la vittoria alla Carpegna Prosciuttonel secondo anticipo della quintadellaA di. I marchigiani vincono 98-97 in casa della Germanie si tratta del terzo successo stagionale per la squadra di Repesa che si portano a quota sei punti. Secondo ko consecutivo per i lombardi, che rimangono fermi a quattro. E’ la grande serata ovviamente di Kwan, che non solo è il protagonista dell’ultima azione, ma è anche il miglior marcatore dicon 27 punti a referto. Unaguidata anche dai 22 punti di Muhammad-Ali Abdur Rahkman e dai 16 punti di Davide Moretti. Anon ...