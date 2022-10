Atletico Madrid | infortunio per Morata che esce in lacrime | Mondiale a rischio?

(Di sabato 29 ottobre 2022) Brutte, bruttissime notizie. A pochissimi giorni, esattamente 22, dall’inizio della più grande kermesse sportiva al mondo, il2022, la priorità era quella di non compromettere la presenza al torneo, provando a rimanere lontano da infortuni e complicazioni varie, al fine di poter rappresentare in Qatar la propria nazionale, una delle cose più belle ed appaganti che un calciatore possa mai fare. Per qualcuno purtroppo, non tutto è andato secondo i piani. Il destino ha voluto giocare uno di quegli scherzi crudeli, che sono cosparsi di un aura tremendamente maledetta. Quel qualcuno, è Alvaro. Il centravanti dell’non è riuscito ad evitare lo scongiuro. I colchoneros, impegnati nella trasferta di campionato contro il Cadice, hanno assistito all’abbandono del campo da parte del n22, ...

Calciomercato.com

Il suo centravanti della Nazionale, Alvaro Morata, è dovuto uscire dopo soli dieci minuti della sfida tra Cadice e. Lo staff medico della squadra è intervenuto sulla caviglia dell'ex ...Commenta per primo Dopo la rocambolesca eliminazione in Champions League, l'allenatore dell', Diego Pablo Simeone risponde così a chi lo mette in discussione nella conferenza stampa verso la trasferta di Cadice: 'Non mi importa quello che si pensa di me'. Atletico Madrid, Simeone a rischio La risposta del Cholo VIDEO L'attaccante dell'Atletico Madrid Morata è uscito in lacrime dal campo dopo aver ricevuto un pestone da un avversario del Cadiz ...Morata esce dopo 10 minuti e trattiene il fiato Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, a sole tre dal Mondiale 2022.