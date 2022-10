Antonella Fiordelisi sbrocca contro Edoardo Donnamaria | “Non dovevi dire questa cosa!”

(Di sabato 29 ottobre 2022)edhanno litigato furiosamente oggi pomeriggio. Ad accendere la miccia è stato il gieffino che – parlando con Carolina Marconi – le ha detto ‘mi fai arrapare‘. Una battuta fatta davanti alla sua fidanzata che (giustamente) si è arrabbiata. Il volto di Forum ha provato a giustificarsi sostenendo che fosse una battuta ingenua: “Era una battuta, l’ho fatta pure davanti a te!“; manon ha indietreggiato: “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se io avessi detto ‘Oh Antonino mi fai arrapare’, ti sarebbe andato bene?“. Il rapporto traedspiegato in poche parole: trovare qualsiasi pretesto per prendersela con l’altro #gfvip — Daphne ...

Grande Fratello

Sotto le coperte La loro storia sembra ripercorre i primi passi fatti daed Edoardo Donnamaria , spesso al centro delle critiche per degli atteggiamenti hot che non sono certo ...La scena viene ripresa per altri venti secondi, poi la telecamera stacca sue Edoardo Donnamaria. Giaele ha mantenuto la promessa, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 ... Antonella Fiordelisi: "Io non sarò la preferita" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Fin da sempre il Grande Fratello Vip ha il potere di giocare il ruolo di cupido all'interno della Casa più spiata d'Italia. La convivenza forzata è un acceleratore di ...