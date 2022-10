Televoto choc | la trans Elenoire fuori dal GfVip Le brutali parole di Signorini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il pubblico sovrano decide. Così,Ferruzzi va alflash, dopo i comportamenti totalmente ingiustificabili nella casa, e viene eliminata dal Grande Fratello Vip con il 90% delle preferenze. Un vero terremoto. Una percentuale che evidenzia quanto non piaccia al pubblico un personaggio spesso troppo trash e volgare. Poi negli ultimi tempi la Ferruzzi ha dovuto fare i conti con Daniele Dal Moro: lei era convinta che lui avesse una cotta e per giorni l'ha detto a tutti. Ma Daniele l'ha messa subito in guardia fino a quando ha perso la pazienza. Stesso errore commesso dalla Ferruzzi nei confronti di Luca Salatino, anche in questo caso era convinta che lui l'avesse rifiutata solo perché. Anche in questo caso Luca ha ribadito, più volte, di essere innamorato perso della sua fidanzata. ...