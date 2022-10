Pedro Petrone – Il primo straniero della Fiorentina

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La storia delper GLIEROIDELCALCIO.COM Francesco Gallo Arriva l’Artillero Nel 1931 laè appena stata promossa in serie A. Per questo motivo, serve uno stadio più grande. Lo sa bene il presidente Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano. L’ex podestà di Firenze – deputato in tre legislature, capo delegazione alle Olimpiadi di Berlino, presidente del settore tecnico federale, inamovibile presidentefederazione di atletica – fa costruire il nuovo impianto in una zona dove la città si esauriva incontrando il Campo di Marte e la campagna. Poi, così come era stato assai solerte nell’aderire al fascismo nei giorniMarcia su Roma, adesso vorrebbe portare in Toscana alcuni campioni ...