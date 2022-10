NBA | Simone Fontecchio costretto allo stop | deve entrate nel protocollo anti-covid

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La stagione NBA 2022/2023 è partita da circa una settimana e due dei tre cestisti azzurri si stanno già ritagliando uno spazio importante nelle rispettive franchigie. Se Paolo Banchero sta andando a gonfie vele ad Orlando, il giocatore degli Utah Jazz,, si trovaad entrare nelsanitario. L’atleta italiano, dunque, saràa restare fermo ai box per qualche giorno, così come il compagno di squadra Rudy Gay. Tra gli altri giocatori del torneo che sono attualmente fuori dai giochi c’è anche Johnny Juzang, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Walker Kessler e Collin Sexton in vista della gara di stanotte contro i Denver Nuggets. SportFace.

Queste le statistiche del classe '95 azzurro nelle prime quattro gare in cui è andato a roster: meno di un minuto nella prima con i Nuggets, non entrato con i New Orleans Pelicans, 13 punti in 16 ...Nonostante la prima sconfitta stagionale, Hardy è rimasto soddisfatto della prova dell'ala piccola pescarese : 'è stato fantastico. Ci ha dato una spinta per provare a recuperare. É davvero un ...