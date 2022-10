Napoli | in migliaia in piazza per la manifestazione per la pace

di studenti e cittadini, tra i 20 mila e i 50 mila secondo gli organizzatori, si sono radunati a piazza del Plebiscito per la manifestazione per la pace promossa dalla Regione Campania....poche centinaia di fotogrammi del film di Umberto Paradisi dal titolo 'A Noi! Dalla sagra di... Per tutta la durata del Fascismo Raoul Palermi scriverà centinaia se nondi lettere al ...Ucraina, ambasciatore contro Conte: "Manifestazioni pace ipocrite". La replica: "M5s mai ambiguo" Tra Conte e l'ambasciatore d'Ucraina in Italia è scoppiata la polemica sulla manifestazione per la pac ...Scoperta fabbrica abusiva di detersivi e sanificanti a Scisciano (Napoli): sequestrate cisterne e migliaia di flaconi già pronti per la vendita ...