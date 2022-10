La scelta di Andrea Crisanti | “Farò il senatore gratis | ma la Asl deve pagarmi lo stipendio da medico”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il microbiologo eletto col Pd ha rinunciato al compenso da parlamentare: "Lo fanno molti magistrati, era più conveniente per la pensione. Posso farlo, la legge parla chiaro. Poi se a qualcuno scoccia, è un altro paio di maniche. Pensavano di liberarsi di me, ma si sbagliavano"

Crisanti, il virologo prestato alla politica, neo senatore del Partito democratico, annuncia ... Unache non nasconde. Anzi, la rivendica: 'È vero, sì. Ho optato per lo stipendio d'origine, ...Il microbiologo è stato eletto col Pd e rinuncia al compenso da parlamentare: "Lo fanno molti magistrati, era più conveniente per la ...PADOVA - Premessa: è tutto consentito dalla legge. Ciò detto, diventa un caso la scelta di Andrea Crisanti di optare per lo stipendio da scienziato anziché per quello ...